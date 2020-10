Rotes Kreuz: Nun auch Streit um mögliches Corona-Millionengeschäft

Eine eigens entwickelte Web-App diene dazu, einerseits Personen sicher durch den Testprozess zu führen und andererseits in einem zweistufigen Verfahren deren Identität zu prüfen. Foitik sagt dazu gegenüber dem KURIER: „Mit denen haben wir nix zu tun. uns geht es ums öffentliche Testen. Wir wollen, dass etwas weitergeht.“

Gesundheitsminister Rudi Anschober zur Anregung, die Testungen zu reduzieren: „Derzeit ist das kein zentrales Thema für mich. Aus virologischer Sicht ist entscheidend, dass die betroffenen K1 in Quarantäne gehen. Am Beginn der Pandemie wurden sie aus Ressourcengründen nicht getestet, sondern nur abgesondert. Seit Ende Mai ist das anders. Es wäre sinnvoll, wenn in Europa in diesen Fragen einheitlich vorgegangen werden würde.“