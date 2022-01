Rohdaten: Rund 28.000 Neuinfektionen in Österreich

Von Donnerstag auf Freitag wurden laut Rohdaten um 8.00 Uhr 28.582 Neuinfektionen für Österreich ausgewiesen. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt damit 1.697.

Rohdaten? In der Früh werden im Epidemiologischen Meldesystems alle neu registrierten Fälle erfasst, sind aber noch nicht um etwaige Doppelmeldungen bzw. falsch gemeldete Fälle bereinigt. Man spricht von Rohdaten. Aufgrund der hohen Fälle in letzter Zeit, nimmt diese Bereinigung dieser Daten laut Gesundheitsministerium viel Zeit in Anspruch, auch in den nächsten Tagen sei mit Verzögerungen zu rechnen. Alle Einmeldesysteme - also auch das EMS - würden jedoch uneingeschränkt und ohne Störungen laufen, versichert man.

Auch am Mittwoch und Donnerstag trat dieses Problem auf: Am Mittwoch wurde ein neuer Höchststand in der Pandemie von 27.677 Neuinfektionen vermeldet. Diese offiziellen Zahlen lagen jedoch erst am späten Nachmittag vor: In der Früh wurden 31.070 Neuinfektionen im EMS eingemeldet, aus denen dann letztendlich die 27.677 Fälle wurden, mehr als ein Zehntel fiel also weg.

Auch gestern gab es keine offiziellen, also bereinigten Zahlen - und sie liegen immer noch nicht vor. Gestern Vormittag wurden 25.592 Neuinfektionen ins Epidemiologische Meldesystem eingemeldet (mehr dazu).

Im Schnitt der letzten sieben Tage waren die im EMS eingemeldeten Infektionszahlen um gut 900 Fälle höher als in der Meldung des Krisenstabes.

Impfungen

Das Impfdashboard des Sozialministeriums funktionierte jedoch: 38.200 Impfungen wurden demnach am Donnerstag durchgeführt. Davon waren am Tag des Beschlusses der Impfpflicht 4.396 Erststiche, das sind 11,5 Prozent. Insgesamt wurden innerhalb der vergangenen sieben Tage 30.216 Erstimpfungen durchgeführt. Den Großteil machten am Vortag die 27.150 Drittstiche mit 71,1 Prozent Anteil aus. 6,43 Millionen Menschen in Österreich und somit 72 Prozent der Einwohner verfügen über einen gültigen Impfschutz.