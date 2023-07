Rechtsextreme und Coronaleugner rücken zusammen: Verfassungsschutz besorgt

Militante Klima-Aktivisten

Erwähnung finden in dem Bericht auch als "militant" bezeichnete Klima-Aktivisten. In Oberösterreich seien vor allem die Gruppen "Last Generation" und "Extinction Rebellion" aktiv. Auch wenn ihnen ein hohes Rekrutierungspotenzial attestiert wird, handle es sich derzeit nur um eine niedrige zweistellige Zahl an Personen.

Diese Gruppen werden derzeit explizit nicht als linksextrem eingestuft. Nicht zu unterschätzen seien nach Ansicht des Verfassungsschutzes militante Tierrechtsgruppierungen.