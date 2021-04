Razzia: Viele Tricksereien bei der Kurzarbeit

Vor einigen Tagen stürmte die Finanzpolizei sechs Standorte einer Textilreinigungskette in Wien. Die 42 dort tätigen Mitarbeiter waren alle zur Kurzarbeit angemeldet, dürften aber laut Finanzministerium oft die volle Arbeitszeit geleistet haben. Offenbar wurden gefälschte Abrechnungen an das AMS geschickt. Zugleich sollen seit vergangenen Sommer 170.000 Euro an Staatshilfen bezogen worden sein. Nun laufen Betrugsermittlungen.

Mehr als 8000 Unternehmen wurden seit dem Beginn der geförderten Kurzarbeit im vergangenen Frühjahr kontrolliert. Laut aktuellen Zahlen wurden dabei rund 25.000 Mitarbeiter geprüft. Bei knapp 5000 davon vermuten die Fahnder Tricksereien. Entsprechende Verständigungen wurden an das AMS und die Kasse der Bauarbeiter (BUAK) gemeldet. In 275 Fällen waren die Verstöße derart gravierend, dass eine Spezialeinheit des Innenministeriums nun wegen mutmaßlichen Sozialbetrugs ermittelt.