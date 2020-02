Razzia bei 100.000-Euro-Turnier: Der „Pokerkönig“ gibt nun auf

Auch ein Concord Card Casino ( CCC) in Braunau und ein Pokerroom in Graz waren Schauplatz einer Kontrolle. Bereits am 25. Jänner war der CCC-Standort im Tiroler Reutte Ziel einer Kontrolle der Finanzpolizei gewesen.

Nach kurzer Nachdenkpause warf der „ Pokerkönig“ Peter Zanoni am Freitag zu Mittag schließlich das Handtuch und sperrte alle seine Casinos in Österreich zu. Zuletzt hatte er davor allerdings noch versucht, – gemeinsam mit SPÖ-Politikern – genau das zu verhindern.„Aufgrund der anhaltenden, rechtswidrigen und exzessiven Behördenmaßnahmen gegen die Betriebsstätten der Concord Gruppe – trotz national und international vorläufigem Rechtsschutz gewährenden Verfahren, gibt die Geschäftsleitung bekannt, dass mit heutigem Tage um 12.00 Uhr sämtliche Betriebsstätten der Concord-Gruppe freiwillig geschlossen wurden, um zu vermeiden, dass Gäste und auch Mitarbeiter dem unqualifizierten Druck der ihre Kompetenzen weit überschreitenden Finanzpolizei weiterhin ausgesetzt sind“, teilte die Pokerbetreiber-Gruppe Concord Card Casinos in einer Aussendung mit.