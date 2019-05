Glücksspiel: Millionenpleite des größten österreichischen Poker-Casinos

321,73 Millionen Euro Schadenersatz gefordert

Indes hat Zanonis der Concord Gruppe eine Klage bei der Europäische Kommission Klagen auf Schadenersatz in Höhe von 321,738 Millionen Euro eingebracht. "Wird der Rechtsansicht der Abgabenschuldnerin in den national, bzw. international anhängigen Verfahren gefolgt und den Beschwerden bzw. Klagen stattgegeben, und die Chancen stehen nach Ansicht namhafter Rechtsexperten sehr gut, so hätte unter Außerachtlassung der Glücksspielabgabe und der damit direkt verbundenen Nebengebühren die Gesellschaft stets mit einem positiven Eigenkapital bilanziert", heißt es weiter. "Wird also den Klagen stattgegeben, so ist die Gesellschaft nicht insolvenzgefährdet."