Das Poker-Paradies soll trockengelegt werden

Nun soll es aber so weit sein. 2019 werden die privaten Cardrooms dicht gemacht, ist in der Novelle zur Steuerreform zu lesen. Gespielt werden darf dann nur mehr in den offiziellen Casinos. Begründung laut einem Sprecher des Ministeriums: "Spielerschutz und ein bedenklicher Verdrängungswettbewerb".

Tatsächlich gibt es seit 1993 nur einen großen Player, das ist Zanoni mit seinen Concord-Card-Casinos. Daneben sind noch eine Handvoll kleinere Cardrooms in Wien, Graz oder Wiener Neustadt am Start, von einem Wettbewerb war man bisher weit entfernt, es gibt sogar Casino-übergreifende Turniere. Das kuriose dabei: In den Cardrooms betragen die Einsätze etwa für das Cashgame (Spiel um Echtgeld) zwischen 50 Cent und fünf Euro, höhere Limits sind nur auf Nachfrage und selten zu finden. Fünf Euro ist der Betrag, mit dem die Casinos erst anfangen. "Was hat das mit Spielerschutz zu tun,", fragt Zanoni. Und er wettert weiter gegen die Casinos Austria: "Sie behaupten, dass sie den Markt abdecken. Das ist aber gelogen. Wir haben 620 Pokertische am Laufen und sie haben 51. Zu uns kommen 35.000 Besucher pro Monat nur wegen Poker."