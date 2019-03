Cardcasinos: Poker um Gold und Lizenzen

Untersuchungen: Braucht es Können oder nur Glück?

Es ist eine Diskussion, die schon lange geführt wird: Handelt es sich bei Poker um ein Glücks- oder ein Geschicklichkeitsspiel? Poker-Millionär Phil Ivey, einer der berühmtesten seiner Zunft, hat auf diese Frage einmal wie folgt geantwortet: „Treten Sie einfach gegen mich an!“

Unter anderem hat sich die Universität Hamburg mit diesem Thema auseinandergesetzt. „Unstrittig ist, dass beim Pokerspiel – im Gegensatz zu reinen Glücksspielen wie dem Roulette – auch die Geschicklichkeit eine Rolle spielt. Es handelt sich also um ein Mischspiel. Die Schwierigkeit besteht in der Messung, ob der Zufall oder die Geschicklichkeit überwiegt“, heißt es in einer Analyse. Die Experten kommen bei dieser empirischen Messung zum Schluss, „dass es sich beim Poker eher um ein Geschicklichkeitsspiel als um ein Glücksspiel handelt“. Jedoch sei dieses Ergebnis sehr stark abhängig von der Stichprobe.

Am Ende bleibe es eine politische Frage, in welche Kategorie das Spiel mit den Karten einzuordnen sei. „Für den Gesetzgeber sollte bei der Entscheidung zur Regulierung von Spielen ohnehin nicht entscheidend sein, ob das Spielergebnis vom Glück oder vom Geschick abhängt, sondern vielmehr, ob das Spiel sozialschädlich ist“, heißt es. Denn Pokern kann natürlich auch zur Sucht werden. Es habe ein sehr hohes Suchtpotenzial, betonen Experten.

„Es handelt sich um ein Glücksspiel, bei dem Sieg oder Niederlage in sehr schneller Abfolge erfolgen, insbesondere im Internet. Hinzu kommt, dass tatsächliche sowie wahrgenommene Spielkompetenz eine Rolle spielt: Da sie nicht nur auf Glück beruhen, werden Erfolgserlebnisse intensiver wahrgenommen, was wiederum die Bindung an das Spiel festigt“, sagt etwa Psychologe Gerhard Meyer zum Magazin „Beobachter“.