Raus in die Herbstsonne: Tipps gegen den Lockdown-Lagerkoller

Kurz vor dem Winter gilt, was jedes Jahr auch kurz nach dem Winter gilt: Was schneefrei ist, wird befahren. Und das war zuletzt relativ viel. Am Freitag wurden die Berge in Tirol wieder angezuckert. Schneefelder müssen aber eigentlich nur bei Rundtouren bedacht werden. Ansonsten geht es einfach so weit nach oben, wie es die Verhältnisse zulassen. Hauptsache Auslauf.

Ebenso einfach und unkompliziert: in die Joggingschuhe schlüpfen und einfach loslaufen. Laufen kräftigt Sehnen, Muskeln und Bänder, gleichzeitig hilft es, den Kopf freizubekommen. Laut Studien reichen übrigens schon zehn Minuten pro Tag, um positive Effekte zu erzielen.