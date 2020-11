Aktivitäten im Freien: Die Kinder bei Laune halten

Diesen wirft der erste Spieler in das Feld eins. Dann hüpft dieser abwechselnd auf einem Bein die Felder entlang und wieder zurück – jenes, auf dem der Stein liegt, muss ausgelassen werden. Befinden sich zwei Felder nebeneinander, kommen beide Beine zum Einsatz.

Beim Zurückhüpfen muss der Spieler den Wurfstein schließlich wieder aufheben – der Nächste ist an der Reihe. In Corona-Zeiten müssen dabei wohl neben den Geschwistern auch die Eltern ab und zu herhalten und den Spaß mitmachen.

Verstecken geht immer

So wohl auch bei der nächsten Idee: dem Gummihüpfen. Gebraucht wird dafür einfach ein langes Gummiband, das an den Enden zusammengebunden wird. Beide Elternteile spannen sich dieses um die Beine, sodass das Kind in der Mitte Platz hat, um die unterschiedlichsten Varianten zu hüpfen. Je höher das Band gespannt wird – etwa auf Höhe der Taille – umso schwieriger wird es.

Und falls alle Stricke – oder Hüpfgummis – reißen: Verstecken geht immer, egal ob im Wald, im Wohnblock oder wieder im Haus.