Rauchverbot in Lokalen: Leid und Freude bei den Wirten

Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie polarisiert weiter. Seit es am 1. November in Kraft trat, halten sich zwar die Strafen in Grenzen. In Wien etwa ergaben sich aus 2.058 Kontrollen nur 27 Anzeigen (was auch dem Schnitt in anderen Städten entspricht). Am meisten klagen die Wirte aber ohnehin über die daraus resultierenden Umsatzeinbußen.

Nun reagieren viele Lokalbetreiber mit Aktionismus. Für Samstag, 15 Uhr, ist vor dem Parlament eine Demonstration gegen das absolute Rauchverbot angekündigt, an der sich mehrere hundert Wirte aus dem ganzen Land beteiligen wollen.

Außerdem ist jetzt fix, dass sich das Parlament erneut mit dem Thema beschäftigen muss. Auf smoke-abstimmung.at und auf den Gemeindeämtern kann man momentan Volksbegehren entweder für oder gegen das Nichtraucherschutzgesetz unterschreiben. Weil das bereits Zehntausende auf beiden Seiten getan haben, wird Anfang Dezember ein Einleitungsantrag gestellt, gefolgt von einer finalen Eintragungswoche im Jänner.