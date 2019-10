Höchstgericht entscheidet über Hunderte Shisha-Bars

In einem Monat könnte eine ganze Branche in Österreich der Geschichte angehören. Denn wenn ab 1. November Rauchen in der Gastronomie komplett verboten wird, dann betrifft das auch die bundesweit etwa 500 Shisha-Bars mit Tausenden Mitarbeitern. Lokale also, in denen ein tendenziell jüngeres und zu einem Großteil migrantisches Publikum ab 18 Jahren Getränke konsumiert und Wasserpfeife raucht.

Um das Aus für die Branche doch noch abzuwenden, bringt die Vereinigung der Shisha-Bar-Betreiber Österreich (VSBÖ), wie berichtet, eine Verfassungsklage ein. Dadurch hofft man auf eine Ausnahmeregelung im Tabakgesetz – wie sie auch in sämtlichen anderen EU-Staaten gefunden wurde.