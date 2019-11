Rauchverbot: Sima empfiehlt Wut-Wirten "Besuch auf der Krebsstation“

Warum verfehlt?

Ich habe das Gefühl, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Der eigentlich zentrale Punkt – nämlich die Auswirkungen auf die Gesundheit – kommt mir viel zu kurz. Das Schöne ist ja, dass wir Vergleichszahlen aus anderen Ländern haben, in denen das Rauchverbot bereits gilt. In Großbritannien ist der Anteil der Raucher von 27 Prozent auf 16 Prozent gesunken, in Island von 25 Prozent auf 10 Prozent. Das stimmt mich zuversichtlich für die Zukunft. Wenn es uns in Österreich gelingt, dass durch das Verbot weniger Jugendliche zu rauchen beginnen und weniger Menschen krank werden, dann wäre das der schönste Erfolg.

Dennoch: Was sagen Sie Gastronomen, die seit dem Verbot mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hat?

Ich glaube, dass sich die Situation normalisieren wird. Wenn Sie nach Großbritannien schauen, finden Sie dort keine leeren Pubs. Es ändert sich entweder das Publikum – oder die Stammgäste, die rauchen, akzeptieren, dass sie auf die Straße müssen. Es wird dauern, bis sich alle Gäste darauf eingestellt haben, aber es wird gelingen. Das hat sich auch auf den Wiener Märkten gezeigt...

Auf den Märkten gibt es das Rauchverbot bereits länger.

Die Ängste waren damals dieselben. Wir haben vor mehr als einem Jahr das Rauchverbot in den geschlossenen Räumen der Marktlokale eingeführt. Diese kleinen Räume waren für Nichtraucher zuvor quasi unbetretbar. Heute funktioniert das Rauchverbot reibungslos.

Manche Wirte sind derzeit überraschend kreativ – mit beheizten Gärten, Zelten und Überdachungen wollen sie das Rauchen im Freien bequemer gestalten. Ist das rechtskonform?

Das Ministerium ist schon dabei, das für die Vollzugsbehörden zu klären. In Wien ist es ja ohnedies so, dass bei einem Schanigarten auf der Straße keine Bebauung erlaubt ist. Man darf Sonnenschirme oder einen Windschutz aufstellen – mehr nicht. Das dient dem Schutz des Stadtbilds.