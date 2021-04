Prozess in Leoben um Betrug bei Semmering-Basistunnel gestartet

Der vierte Beschuldigte, ein 53-jähriger Burgenländer, wird sich laut seines Anwalts ebenfalls nicht schuldig verantworten. Der Angeklagte soll als Magazineur bei der Verwaltung des Warenlagers den Betrug mitverantwortet haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt schilderte, dass bei so einer Baustelle ein "unfassbarer Aufwand an Material" nötig sei. Es würden allein an einem Vormittag vier bis fünf Lkw-Ladungen geliefert. "Bitte daher diese Kontrolle nicht überbewerten. Da werden keine Schrauben gezählt."

Der Anwalt des fünften Angeklagten, ein 68-jähriger Oberösterreicher, sagte, dass sein Mandant beim Geständnis bleiben wird. Der Verteidiger des sechsten Angeklagten, es handelt sich um einen 59-jährigen Tiroler, wies die Vorwürfe, die seinem Mandanten unterstellt werden, zurück. Der Mann sei Unternehmer und mit seiner Firma Marktführer, man mache gute Gewinne: "Er hatte das nicht notwendig." Außerdem sei er auch nicht für das Tagesgeschäft zuständig. Der Verteidiger kritisierte ebenfalls die Anklage: "Es gibt keine Beweise gegen meinen Mandaten, da ist nix da."

Der Prozess ist für insgesamt elf Tage anberaumt. Mehr als ein Dutzend Zeugen sollen gehört werden.