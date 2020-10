Semmering-Basistunnel: Kein Schaden für ÖBB

Neu waren die kriminellen Vorgänge rund um das Bauprojekt für die ÖBB nicht. Der Fall sei seit „geraumer Zeit“ bekannt, da man von der Firma Marti bereits informiert wurde. „Eine umgehend eingeleitete Revision seitens der ÖBB kam zum Ergebnis, dass die ÖBB-internen Prüfsysteme funktioniert haben“, hieß es. Mehr wollte man mit dem Verweis auf das laufende Verfahren nicht sagen.

In der Zwischenzeit sind Zweifel an der Darstellung laut geworden, dass der öffentlichen Hand kein Schaden entstanden sei. Die FPÖ wird deswegen Anfragen an das Innen-, Justiz-, und Infrastrukturministerium stellen. Auch die Hintergründe des „millionenschweren Betrugsskandals“ bedürfen parlamentarischer Behandlung, sagt Nationalratsabgeordneter Hannes Amesbauer.

Laut KURIER-Informationen sind die Unregelmäßigkeiten in der Lieferkette der Zulieferer entstanden – also vor dem tatsächlichen Erbringen der Leistung. Gegen acht Beschuldigte wird wegen „Betrugs und Untreue“ ermittelt, erklärte Andreas Riedler, Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben.