Professor schwimmt 2.700 Kilometer die Donau entlag

Vier Tonnen Plastik befördert die Donau täglich ins Schwarze Meer. Auf der Reise im Wasser verwandelt sich der Kunststoff von sichtbaren Teilen in Mikroplastik. „Schwimmer können sogar hören, wie der Fluss das Plastik zermürbt. Er verhält sich wie eine Mühle“, sagt Andreas Fath, Chemieprofessor an der Hochschule Furtwangen in Deutschland.