Sechs Hektar Wald brennen: Schon wieder ein Großeinsatz in NÖ

Die Feuerwehren im Bezirk Lilienfeld kommen nicht zur Ruhe. Mussten sie am Wochenende sechs Brände in Lilienfeld löschen, standen sie am Montag bei einem Waldbrand in Ramsau im Einsatz. Die Flammen breiteten sich auf einer sechs Hektar großen Fläche aus, die Löschkräfte mussten im steilen Gelände arbeiten.