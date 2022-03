7.270 Euro Strafe

Ähnlich war die Lage auch im vergangenen Herbst in Hirschwang, wo fast 150 Hektar Schutzwald vernichtet wurden. 13 Tage lang kämpften 9.000 Einsatzkräfte gegen das Feuer. In Niederösterreich sind die Erinnerungen an die Katastrophe noch allgegenwärtig. Um auf die aktuell brandgefährliche Situation zu reagieren, wurde bereits in 17 Bezirken eine Waldbrandverordnung erlassen. Um Monate früher, als dies sonst der Fall ist.

Wer im Wald mit offenem Feuer hantiert oder eine Zigarette wegwirft, dem droht eine Verwaltungsstrafe von bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Freiheitsstrafe. Dabei muss das Fehlverhalten gar keinen Waldbrand verursachen. Es genügt, wenn man in Wäldern oder Waldnähe raucht oder Feuer entzündet, sagt Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP).