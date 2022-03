NÖ: Wer im Wald raucht, muss bis zu 7.270 Euro Strafe zahlen

Zuletzt heulten im Pielachtal im Bezirk St. Pölten die Sirenen, in der Falkensteinrotte war ein Waldstück in Brand geraten. Die Löschkräfte konnten die Situation zum Glück unter Kontrolle bringen.

Gefahrenzonen

"Auf Grund der vorherrschenden Witterungsverhältnisse und der damit einhergehenden Trockenheit wurden bereits in 14 niederösterreichischen Bezirken Waldbrandverordnungen erlassen", berichtet nun Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). In weiteren drei Bezirken (Gmünd, Krems, Zwettl) ist ebenfalls eine entsprechende Verordnung in Vorbereitung. Damit wird Rauchen und jegliches Feuer im Wald und in Waldnähe untersagt.

Ein Verstoß gegen die Waldbrandverordnung wird mit Verwaltungsstrafen von bis zu 7.270 Euro oder mit vier Wochen Freiheitsstrafe geahndet. Dabei muss die Übertretung keinen Waldbrand verursacht haben. Es genügt, wenn man in Wäldern und deren Gefährdungszonen raucht oder Feuer entzündet.