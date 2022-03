NÖ: Das AMS finanziert nun Führerscheine für Berufskraftfahrer

Zum einen finanziert das Arbeitsmarktservice den Jobsuchenden die Ausbildung im Bereich der Speditions- und Zollwesen sowie in der Lagerlogistik im Wert von bis zu 4.000 Euro. Auch wer künftig ein Fahrlehrer sein will, bekommt die Kurse bezahlt. Dazu kommt, dass die Führerscheine der Gruppe C, D und E nichts mehr kosten, wenn die Personen bereits eine verbindliche Jobzusage bei einem Betrieb in der Tasche haben. Laut Hergovich soll zudem die Akademie für Berufslenker weitergeführt und für die Teilnehmer noch attraktiver gestaltet werden.

Arbeitskräftemangel kostet der Wirtschaft 400 Millionen Euro pro Jahr

„Der Mangel an Arbeitskräften kostet den Unternehmen in Niederösterreich rund 400 Millionen Euro pro Jahr. Das entspricht einem BIP-Wachstum von 0,7 Prozent, das nicht realisiert werden kann. Das neue Maßnahmenpaket ist ein wichtiger Beitrag, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken“, ist sich Wirtschaftskammer-Präsident Ecker sicher.