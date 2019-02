Preuner holt sich gegen Neutor-Sperre Hilfe von Landesregierung

Buslinien adaptieren

Die beiden Parteifreunde wollen zunächst eine gerade in Ausarbeitung befindliche Pendlerstromanalyse abwarten. Dann sollen die Regionalbuslinien an die Ergebnisse der Analyse angepasst werden und in weiterer Folge das städtische Busnetz adaptiert werden, um insgesamt mehr Pendler in die Öffis zu bringen.

Zusätzlich soll eine Verkehrsleitzentrale eingerichtet werden, in der die Polizei, die Asfinag und die ÖBB vertreten sind. Sie soll auf aktuelle Ereignisse reagieren und auch in die Ampelsteuerung in der Stadt eingreifen können.