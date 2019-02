ÖVP will den Ordnungsdienst zur Stadtpolizei „upgraden“

Linz. In roten Uniformjacken patrouillieren die Mitglieder des Linzer Ordnungsdienstes durch Alkoholverbotszonen oder vertreiben Bettler. Geht es nach der Linzer ÖVP soll die als GmbH ausgelagerte Ordnungswache mit 30 Leuten zur offiziellen Stadtpolizei „upgegradet“ werden. In der nächstwöchigen Gemeinderatssitzung werde man eine entsprechende Resolution an die Bundesregierung zur Abstimmung bringen, kündigte ÖVP-Klubobmann Martin Hajart an.

Während sich sieben kleinere oberösterreichische Städte, wie Traun, Schärding oder Braunau eine eigene Stadtpolizei leisten, ist das den Statutarstädten, wie Linz, nicht erlaubt. Nach ähnlichen Bestrebungen in früheren Jahren versucht die ÖVP nun einen neuen Anlauf. Eine Stadtpolizei hätte gegenüber der „Hilfslösung“ Ordnungsdienst deutlich umfangreichere Kompetenzen und könnte die Bundespolizei unterstützten, meinte Hajart. Die Rekrutierung der Stadtpolizisten müsse sich im Vergleich zum Ordnungsdienst ändern, die Ausbildung wäre gleich mit jener der Bundespolizei.