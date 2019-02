Haftung bei Rinder-Attacken: Tirol plant Kuh-Versicherung

Die Vorbereitungen auf die heurige Almsaison laufen bereits. Ab Mai starten die Auftriebe in die heimischen Berge. Doch das erstinstanzliche Urteil in einem Zivilprozess, wonach ein Tiroler Bauer 490.000 Euro Wiedergutmachung an die Angehörigen einer von einer Kuh-Herde getöteten Wanderin leisten soll, sorgt für massive Verunsicherung in der heimischen Landwirtschaft.

Für Tirols Landeshauptmann Günther Platter und seinen Agrar-Landesrat Josef Geisler (VP) führt deshalb „an einer Versicherungslösung kein Weg vorbei“, wie sie im Vorfeld eines am Mittwoch in Innsbruck stattfindenden runden Tisches zu dem Urteil klarstellen.