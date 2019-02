Wegsperren auf Almen: Alpenverein warnt vor Schnellschüssen

„Die Verunsicherung ist verständlich“, sagt Peter Kapelari. Der Hütten- und Wegereferent des Oesterreichischen Alpenvereins (AV) wird am Mittwoch in der Tiroler Landwirtschaftskammer mit am Runden Tisch sitzen, wenn über einen Ausweg aus der Misere beraten wird. Im Vorfeld warnt er im KURIER-Gespräch vor „ Schnellschüssen aus einer Angstreaktion heraus. Wir müssen den Ball flach halten und eine gemeinsame Lösung finden.“