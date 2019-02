Nach Kuh-Urteil: „Müssen über Hundeverbote nachdenken“

„Wenn es zu keiner Lösung kommt, könnte im heurigen Sommer jede dritte Alm in Österreich von solchen Sperren betroffen sein“, befürchtet Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ. Gemeinsam mit mehreren Kammer-Präsidenten aus den Bundesländern und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger wurde am Montag in Wien beim VP-Bauernbund-Präsidium über das heiße Eisen diskutiert.

Geht es nach Vorarlbergs LK-Präsident Josef Moosbrugger „muss die öffentliche Hand bereit sein, Landwirte von der Haftung zu entlasten“. Die Nutzung des Naturraumes werde heute als selbstverständlich betrachtet „Gleichzeitig nimmt die Eigenverantwortung ab und die Haftungsfragen für Grundeigentümer werden mehr.“ Wie die meisten seiner Kollegen, hält Moosbrugger nichts davon, Wanderer generell von Almen auszusperren. „In sensiblen Gebieten muss man aber über Hundeverbote nachdenken“, fordert der Vorarlberger, der auf eine gesetzliche Regelung drängt, die solche Verbote etwa während des Weidebetriebs ermöglicht.

Es sind vor allem die Begegnungen zwischen Hunden und Mutterkühen, die zu Kuhattacken geführt haben. „Wenn sich gar keine andere Lösung findet, müssen wir die Hunde aussperren“, sagt auch Salzburgs LK-Präsident Rupert Quehenberger. Die Begeisterung hält sich ob der touristischen Bedeutung der Almen – auch für die Bauern – jedoch in Grenzen.