Pongauer Polizei konnte Flüchtigen durch Ölspur finden

Sprichwörtlich auf die richtige Fährte hat in der Nacht auf Sonntag das kaputte Auto eines Alkolenkers Salzburger Polizisten bei der Suche nach ihm in Werfen (Pongau) gebracht. Dieser hatte eine Verkehrsinsel überfahren und schwer beschädigt. Das damit ebenfalls demolierte Auto des Lenkers verlor auf der Weiterfahrt Betriebsmittel. Polizisten brauchten der Ölspur nur zu folgen, die direkt zum Haus des Unfallflüchtigen führte, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Fahndung

Noch während die alarmierte Streife zum Unfallort fuhr, kam der Mann nochmals kurz zur demolierten Verkehrsinsel zurück und sammelte ein verlorenes Kennzeichen ein. Die eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen dauerte nicht lange. Die Beamten entdeckten die Öl-Fährte, die sehr wahrscheinlich das Unfallfahrzeug verursachte. Bei einem Wohnhaus in der Nähe fand sich auch das stark beschädigte Auto. Die Polizisten führten mit dem ausgeforschten Fahrer einen Alkotest durch, dieser ergab 1,4 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen, die Weiterfahrt untersagt.