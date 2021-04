Wien: Schwimmbad in Floridsdorf stand in Flammen

Die Wiener Feuerwehr wurde in der Nacht auf Sonntag in den 21. Wiener Gemeindebezirk gerufen - eigentlich zu einem Flurbrand. Doch das Feuer breitete sich laut Angaben des Feuerwehrsprechers rasch aus: "Auch der Kabinentrakt stand schon in Vollbrand."

Der Brand konnte von rund 30 Feuwehrleuten mit vier Rohren abgelöscht werden. "Zur Brandursache können wir aber noch keine Angaben machen", hieß es seitens der Feuerwehr gegenüber dem KURIER.