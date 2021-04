Krems: Katze aus brennender Wohnung gerettet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Feuerwehr hat Freitagabend eine Katze aus einer brennenden Wohnung in Krems gerettet. Das Tier wurde verängstigt und verrußt, jedoch bei Bewusstsein ins Freie gebracht, berichtete die FF Krems. Die Rettungskräfte verabreichten ihm Sauerstoff.