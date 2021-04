Innsbruck: Hund konnte aus verrauchter Wohnung gerettet werden

Weil Essen auf dem Herd angebrannt war, musste am späten Freitagnachmittag ein Hund aus einer verrauchten Wohnung in Innsbruck gerettet werden. Mehrere Personen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie in der versperrten Wohnung Bellen hörten und Rauch wahrnahmen, berichtete die Polizei.

Hund unverletzt

Ein Mann kletterte über den Balkon in die Wohnung und befreite das Tier. Die Feuerwehr schaltete den Herd aus und belüftete das Haus. Der Hund ist wohlauf, die Schadenshöhe unbekannt.