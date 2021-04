Lunacek: Viele glauben, als "Politiker sollte man sich alles gefallen lassen“

Mitte Mai 2020 hatte die Corona-Pandemie ihr erstes politisches Opfer gefordert: Für Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) fiel der letzte Vorhang. Nur sechs Wochen war die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments im Amt.

Drohungen und Kritik in dem Ausmaß hatte Lunacek nach 25 Jahren in der Politik zuvor noch nie erlebt. Auch nicht als sie ihr Outing hatte, dass sie in einer homosexuellen Beziehung lebt. „Rudi Anschober und ich sind in den 90-er Jahre in die Politik eingestiegen, da waren die sozialen Medien noch lange nicht erfunden. Damals gab es ein paar böse Briefe oder Faxnachrichten, weil ich dazu stand, dass ich lesbisch bin. Ich habe viel Häme und auch Hass erlebt, aber heute ist der Druck enorm“, sagt Lunacek.