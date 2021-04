Glawischnigs "große Freude" über Türkis-Grün und eine sanfte Mahnung an die ÖVP

Genossen hat Glawischnig nach dem Politik-Ausstieg die Entschleunigung, die Zeit mit ihren Söhnen, das „Aufladen der Batterien“. Sie hat sich fortgebildet, stapelweise Bücher gelesen und sich mit sich selbst beschäftigt. Herausgefunden, was ihr wirklich wichtig ist. Was sie kann. Dazu hat sie Episoden ihres Lebens in einem Buch aufgearbeitet. Die Erkenntnis daraus: „Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind mir wirklich wichtig. Immer noch. Ich habe ein extrem grünes Herz.“

Auf betrieblicher Seite habe sie erlebt, dass viele Vorschriften, die die Politik erlässt, oft schwer umsetzbar sind. Daher will sie nun Betrieben helfen, auf ethisches, klimagerechtes Wirtschaften umzusteigen. Zudem will sie Frauen in der Wirtschaft coachen – wie man Teams und Sitzungen leitet, kommuniziert, sich durchsetzt. „Machiavelli für Frauen“, nennt sie das Programm.

"Respekt vor denen, die sich da abrackern"

Dass die Grünen mit der ÖVP regieren, findet Glawischnig richtig: „Man muss alle Chancen, die sich bieten, nutzen. Ich habe eine große Freude, dass die Grünen das gemacht haben, und großen Respekt vor der Leistung derer, die sich da jetzt abrackern.“ Sie habe 2003 selbst mit der ÖVP verhandelt, damals noch mit Kanzler wolfgang Schüssel. Ihre Verhandlungskapitel - Umwelt, Landwirtschaft, Energie - seien auch positiv abgeschlossen worden. die Koalition kam dann bekanntlich trotzdem nicht zustande.

Zu den Konflikten in der aktuellen türkisgrünen Koalition sagt Glawischnig: Sie hoffe sehr, dass die ÖVP „keine versteckte Agenda“ habe, „denn Dinge umzusetzen, funktioniert nur partnerschaftlich“.