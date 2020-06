Polizei und Heer üben die zweite Migrationswelle

Man registriert bei der Polizei außerdem eine zunehmende Aktivität der Schlepper in sozialen Medien, vor allem die gefährlichen Container-Transporte sind derzeit auf der Balkanroute wieder auf dem Vormarsch, weil sich die Migranten wegen der Corona-Maßnahmen nicht unter den normalen Personenverkehr mischen können.

„Wir stellen in den vergangenen Tagen und Wochen wieder verstärkt Aufgriffe fest – wie etwa vergangenes Wochenende im Bezirk Bruck/Leitha“, sagt Brigadier Gerald Tatzgern vom Innenministerium. „Vergangene Woche wurden in Slowenien 22 Migranten in einem Tankwagen entdeckt. Hier zeichnet sich eine gefährliche Entwicklung ab“.

25.000 Todesopfer

Derartige Transporte führten zu den Tragödien von Parndorf (71 Tote) und London (39 Tote). Laut dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan starben in den vergangenen acht Jahren in Summe 25.000 Menschen im Mittelmeer.