Polizei löste Corona-Party in Klagenfurt auf

Kärntner Polizisten lösten Samstagnacht eine nach der Covid-Maßnahmenverordnung illegale Party mit elf teilnehmenden Personen auf. Die Beamten waren ursprünglich wegen der starken Lärmentwicklung zu dem Haus in Klagenfurt gerufen worden: Die Feiernden gehören vier unterschiedlichen Haushalten an. Sie zeigten sich laut Exekutive "sehr unkooperativ" und werden wegen Übertretung nach der Covid-19-MNV sowie wegen Lärmerregung angezeigt, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.



Die UBeamten wurden um 22.15 Uhr von Anrainern wegen Lärmerregung zu einer Klagenfurter Wohnung gerufen. Dort trafen sie die elf Personen im Alter zwischen 16 und 58 Jahren aus vier verschiedenen Haushalten beim Feiern einer Party an. Laut Verordnung darf nur eine einzige Person aus einem anderem Haushalt Menschen eines weiteren Haushalts besuchen - und muss dabei auch mindestens zwei Meter Abstand halten.