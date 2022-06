Pfingsten bringt uns Badewetter, aber auch heftige Unwetter

Was tun am langen Pfingstwochenende? Freunde zum Grillen einladen, ins Freibad gehen oder doch eine Bergtour einplanen? Grundsätzlich alles möglich – aber immer mit einem prüfenden Blick in Richtung Himmel, ob nicht ein Gewitter naht, erklärt Michele Salmi, Meteorologe von Wetterdienst Ubimet. Denn über das lange Wochenende können heftige Unwetter regional für Probleme sorgen.

Heute drohen Unwetter

Vor allem am heutigen Freitag drohen Gewitter: "Über der Schweiz und über Deutschland gab es teils schon heftige Unwetter", beschreibt Salmi.

Ab dem Nachmittag können diese auch den Westen Österreichs erreichen. In Vorarlberg und Tirol, später aber auch im westlichen Donauraum in Oberösterreich sind Hagel, große Regenmengen und Sturmböen möglich. Der starke Wind dürfte vor allem im Flachgau und Innviertel merkbar sein.

Im Süden, also in Kärnten und der Steiermark sowie im Burgenland, sind dann voraussichtlich ab Abend oder in der Nacht Regen und Hagel möglich.

Generell empfiehlt es sich, im ganzen Land am Abend mit Regen oder auch Unwettern zu rechnen – der heutige Freitag eignet sich also eher nicht für eine abendliche Grillfeier im Garten.

Sonniger Badetag

"Am Samstag erleben wir dann eine Wetterberuhigung", erklärt Salmi. Großteils dürfte es sonnig und trocken sein, Quellwolken können aber den ganzen Tag über das Land ziehen. Am Nachmittag sind auch immer wieder Schauer und Gewitter möglich – allerdings nicht so heftig wie am Freitag.

Gerade im Berg- und Hügelland kann es allerdings zu Gewittern kommen, die regional durchaus heftig sein können. "Ansonsten sollte der Samstag aber recht freundlich verlaufen", erkärt Salmi. Der Tag sollte sonnig werden und 25 bis 30 Grad bringen. "Im Süden und Osten sind auch bis zu 31 möglich", fügt Salmi hinzu. "Der Samstag bietet also Badewetter – aber immer mit einem prüfenden Blick in den Himmel, ob sich nicht doch ein Gewitter nähert."

Wieder Unwetter im Anmarsch

Der Sonntag wiederum wird ähnlich verlaufen wie der Freitag: Vom Westen her ziehen voraussichtlich heftigere Unwetter über das Land, vor allem in Vorarlberg und Tirol kann es vormittags schon gewittern. Im Osten dürfte es noch am ehesten schön und sonnig bleiben, 24 bis 30 Grad sind möglich.

Lokale Überflutungen im Osten möglich

War es Freitag bis Sonntag im Osten wärmer als im Westen, so dürfte es am Montag umgekehrt werden: Im Osten könnte es den ganzen Tag regnen und eher kühl bleiben – die Temperaturen dürften nur bei 19 bis 21 Grad liegen. Lokal seien sogar Überflutungen möglich, warnt Salmi.

Im Westen dürfte sich der Montag hingegen gut für Ausflüge eignen: In Innsbruck etwa werden bis zu 28 Grad erwartet. "Für Bergtouren, etwa in der Tauernregion, schaut der Montag aus heutiger Sicht am besten aus, da die Gewittergefahr gebannt ist", erklärt Salmi.

Wetter bleibt wechselhaft

Im weiteren Wochenverlauf wird für Dienstag und Mittwoch eine weitere Störungszone erwartet, die über Österreich zieht. In der zweiten Wochenhälfte dürfte sich das Wetter beruhigen, die Temperaturen dürften sich "auf einen angenehmen Niveau" einpendeln, so Salmi in einer ersten Prognose.