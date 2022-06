Wo die ÖBB zu Pfingsten Extra-Züge auf die Reise schicken

Volle Züge an einem langen Wochenende sind kein neues Phänomen. Aktuell sind sie dank der größtenteils überstandenen Pandemie, dem erfolgreichen Klimaticket, der hohen Spritpreise und einer Reihe weiterer Faktoren jedoch noch ein bisschen voller. Immer wieder müssen Passagiere ohne reservierten Sitzplatz sogar gebeten werden, auszusteigen und auf eine andere Verbindung umzusteigen (der KURIER berichtete).

Trotz allem - und trotz anderslautender Aussagen in der vergangenen Woche - nahm ÖBB-Vorständin Sabine Stock am Dienstag Abstand von der Einführung einer Reservierungspflicht. "Wir hängen an unserem offenen System", sagte die erst im März zum Unternehmen gestoßene Energieexpertin.

Stattdessen wollen die Bundesbahnen ihre Prognose- und Lenkungsbemühungen weiter intensivieren, schließlich verfüge man über den Tag verteilt über ausreichende Kapazitäten. Dessen ungeachtet empfiehlt Stock dringend, die Möglichkeit der Reservierung zu nutzen. Das erleichtere den ÖBB die Planung und garantiere den Passagieren die Mitnahme.

13.000 zusätzliche Plätze zu Pfingsten

Zudem werden an erwartet starken Reisewochenenden - wie dem kommenden Pfingstwochenende - weiterhin zusätzliche Züge auf die Strecke geschickt: "Wir fahren jedes einzelne Fahrzeug, das wir haben", sagte Stocks Vorstandskollege Klaus Garstenauer, zuständig für das Flottenmanagement im Personenverkehr.

Das wird auch notwendig sein: Laut einer Umfrage im Auftrag der Hoteliervereinigung fährt ein Viertel der Befragten zu Pfingsten fix auf Urlaub, knapp zwei Drittel davon bleiben dabei im Inland.

Konkret werden von Freitag bis Montag 13.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung gestellt - das sind noch einmal um 3.000 mehr als am vergangenen Christi-Himmelfahrts-Wochenende. Vor allem auf den besonders belasteten West- und Südbahnstrecken wird das Angebot verdichtet.

Aufgestocktes Angebot

Konkret werden folgende Züge verstärkt, verlängert oder zusätzlich eingeschoben:

Freitag, 03.06.2022

RJ 15724 von Wien Hbf nach Linz Hbf wird verlängert bis Salzburg Hbf (ab 17.42 / an 20.30). Der Zug wird bereits ab Wien Hbf unter der neuen Zugnummer RJ 14724 geführt.

RJX 760 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf – beide Zugteile werden bis Innsbruck Hbf verlängert

RJX 567 von Salzburg Hbf nach Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch als RJX 169

RJX 169 von Zürich nach Wien Hbf fährt ab Feldkirch bis Wien Hbf in doppelter Garnitur

RJX 663 von Innsbruck Hbf nach Salzburg Hbf – beide Zugteile werden verlängert bis Wien Hbf

D 14578 von Wien Hbf nach Dornbirn (ab 12.15 / an 20.40) fährt zusätzlich

D 14642 von Wien Hbf nach Salzburg Hbf (ab 14.34 / an 17.30) fährt zusätzlich

D 14643 von Salzburg Hbf nach Wien Meidling (ab 18.30 / an 21.03) fährt zusätzlich

D 14559 von Villach Hbf nach Wien Hbf (ab 11.30 / an 16.12) fährt zusätzlich

D 14560 von Wien Hbf nach Villach Hbf (ab 16.30 / an 21.05) fährt zusätzlich

D 14706 von Salzburg Hbf nach Klagenfurt Hbf (ab 08.45 / an 12.03) fährt zusätzlich

D 14705 von Klagenfurt Hbf nach Salzburg Hbf (ab 12.50 / an 15.55) fährt zusätzlich

Samstag, 04.06.2022

RJX 60 von Budapest-Keleti nach München Hbf fahrende RJX 60, fährt ab Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur (ab Linz Hbf geteilt als RJX 17060)

RJX 563 von Innsbruck Hbf nach Wien Flughafen fährt von Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur

D 14371 von Wien Meidling (via Wien Hbf) nach Villach Hbf (ab 09.03 / an 13.50) fährt zusätzlich

RJX 567 von Wien Hbf nach Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch als RJX 167

Sonntag, 05.06.2022

RJX 60 von Budapest-Keleti bis München Hbf fahrende fährt ab Wien Hbf bis Salzburg Hbf in doppelter Garnitur (ab Linz Hbf geteilt als RJX 16060)

RJX 560 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch

RJX 562 von Wien Flughafen bis Innsbruck Hbf wird verlängert bis Feldkirch

RJX 563 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen fährt von Salzburg Hbf bis Wien Hbf in doppelter Garnitur

RJX 567 von Innsbruck Hbf bis Wien Flughafen wird verlängert und startet bereits in Feldkirch

RJX 169 von Zürich bis Wien Hbf fährt von Feldkirch bis Wien Hbf in doppelter Garnitur

Montag, 06.06.2022