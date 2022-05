Nach Christi Himmelfahrt ist vor Pfingsten. Und damit vor dem nächsten starken Reisewochenende. Absehbar ist, dass dann wieder nicht nur auf den Straßen, sondern auch auf den Schienensträngen reger Verkehr herrschen wird.

Bei den ÖBB ist man zwar einerseits froh, dass so viele Menschen Bahn fahren, sieht aber nach den jüngsten Debatten über überfüllte Züge auch „Optimierungsbedarf“, wie ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel sagt.

Mehr Reservierungen registriert

Dazu sollen die am vergangenen Wochenende gesetzten Maßnahmen ausgewertet werden. Was am Sonntagnachmittag bereits klar war: „Es war das erwartet starke Rückreisewochenende. Aber sehr viele Personen haben die Reservierung in Anspruch genommen“, betont Zernatto-Peschel.