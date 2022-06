Kalte Dusche im Freibad: Preise stiegen empfindlich

Rechtzeitig zum meteorologischen Sommerbeginn gingen Konsumentenschützer der Arbeiterkammer schwimmen und verglichen die Eintrittspreise in 32 Freibädern und 13 Badeseen in der Steiermark. Fazit: Die Kosten variieren gewaltig, die günstigste Tageskarte für Erwachsene ist um 3,30 Euro zu haben, die teuerste kostet exakt drei Mal so viel.

Bei den Tageseintritten errechneten die Experten gegenüber 2021 eine durchschnittliche Preissteigerung um 7,5 Prozent für Erwachsene, bei Kinderkarten sind es acht Prozent. Demnach gibt es den billigsten Badespaß für Erwachsene mit 3,30 Euro im Freibad St. Oswald bei Eibiswald, am meisten zahlen müssen Besucher des Freibades im Sportzentrum Kapfenberg: Ein Ticket beläuft sich auf 9,90 Euro, allerdings kommt man dort damit auch in das angeschlossene Hallenbad. Bei Tageskarten für Kinder ist das Schwimmbad Voitsberg in der Weststeiermark mit 1,50 Euro am günstigsten, am teuersten ist auch hier das Bad im obersteirischen Kapfenberg mit sechs Euro.