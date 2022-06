Das Wetter zu Pfingsten: Das Wochenende bringt Hitze, aber auch Gewitter

Das lange Wochenende steht vor der Tür, und die Prognosen sagen sommerliche Temperaturen voraus: Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad. Allerdings kann es auch zu Gewittern kommen.

Schon der Freitag beginnt sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut ZAMG zwischen 25 bis 31 Grad. Allerdings ist der Himmel nicht in allen Regionen des Landes ungetrübt: Bis Mittag bilden sich ausgehend vom Bergland erneut Quellwolken und vor allem im Westen und Süden sind dann wieder Schauer und Gewitter zu erwarten.

Bis zum Abend steigt auch in Oberösterreich die Gewittergefahr deutlich an. Sonniger und weniger Anfällig für Gewitter bleibt das Wetter im Norden und Osten.

Sommerfeeling im Flachland

Ebenso heiß wird es am Samstag: Der Tag verläuft laut Prognose ausgesprochen sommerlich. Am Nachmittag ist man in ganz Österreich nicht vor Gewittern gefeit, einzelne Schauer können dabei auch kräftig ausfallen.

Ähnlich fällt die Prognose für Sonntag aus: Das Thermometer klettert wieder auf bis zu 30 Grad, in der Bergen ziehen jedoch Wolken auf. Heftige lokale Gewitter sind möglich. Weitgehend schauer- und gewitterfrei bleibt das Flachland, erst in der Nacht kann es auch hier unbeständiger werden.

Bis zu 27 Grad sind für den Pfingstmontag zu erwarten. Es bleibt aber wolkenreich und die Wetterlage ist labil. Die Gewitterneigung ist laut ZAMG im Süden und Südosten am höchsten.