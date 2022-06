Pfingsten: Zurück ins Stau-Chaos

Auswirkungen auf die Städte

In Tirol werden in einigen Bezirken ebenfalls wieder Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf Landesstraßen verhängt. Auch hier gilt die Botschaft für alle, die Richtung Süden auf der Inntal- und der Brennerautobahn (A12 und A13) unterwegs sind: Abfahren verboten. Über Pfingsten werden die Sperren von der Polizei kontrolliert. Der Start der großen Reisewelle wird ab Freitagnachmittag auch in Österreichs größten Städten zu spüren sein. In Wien müssen sich die Autofahrer laut ARBÖ auf lange Verzögerungen auf den Hauptverkehrsrouten einstellen. Staus werden auch auf den Stadtausfahrten nicht ausbleiben – das gilt auch für Graz, Linz und Salzburg.

Abseits der Städte und Autobahnen wird auch die B179, die Fernpass-Straße von Füssen in Bayern nach Tirol, wieder zur Staustrecke. Auch hier gibt es Abfahrverbote. Späte Pfingsten und der Reisehunger nach den Corona-Entbehrungen befeuern den ohnehin an diesem Feiertagswochenende immer starken Verkehr heuer zusätzlich.