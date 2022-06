Tödlicher Arbeitsunfall bei Traun-Kraftwerk

Beim Traun-Kraftwerk in Pucking (Linz-Land) kam es am Donnerstagvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ersten Informationen zu Folge sollen im Kraftwerksbereich - wo gerade Instandhaltungsarbeiten stattfinden - zwei Arbeiter in die Traun gestürzt und abgetrieben worden sein.

Einer der Männer soll leicht verletzt davon gekommen sein, der andere Arbeiter sei jedoch trotz Reanimationsversuche nicht mehr zu retten gewesen. Die polizeilichen Erhebungen laufen derzeit noch.