Glasklares Wasser in Oberösterreichs Seen großteils garantiert

25, 26, 27, 28, 29 – die Temperaturen klettern nach oben, und damit gewinnen Oberösterreichs Badeseen wieder an Attraktivität. Doch nicht nur die Hitze von außen ist von Bedeutung, wenn es darum geht, wie gern man ins kühle Nass springt: auch innere Werte zählen – wie die Wasserqualität.

Und dazu hatte Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Dienstag Positives zu berichten: 70 Prozent der oö. Gewässer entsprechen „den Zielvorgaben der Wasserrahmenrichtlinie“ und sind „in gutem ökologischen Zustand“.

Seit 15 Jahren wird der Allgemeinzustand der oberösterreichischen Seen beobachtet. „Unser Ziel ist klar. Wir wollen die Schönheit, die ökologische Vielfalt und die Wasserqualität unserer Seen auch für unsere Kinder und Enkelkinder erhalten“, sagte Kaineder.

Trinkwasserqualität

Hohe Ansprüche, denn teilweise verfügen die Seen sogar über Trinkwasserqualität. Generell sei die Wassergüte an den Seen sehr hoch. Veränderungen sind jedoch nie ausgeschlossen. Als größtes Problem sieht Kaineder die Klimakrise.

Bei allen untersuchten Seen mit einer maximalen Tiefe von 18 Meter hätte sich nämlich ein signifikanter Temperaturanstieg um plus 0,5 bis 1,0 Grad in einer Tiefe von 12 bis 15 Meter gezeigt. Dadurch könne es unter anderem zu Sauerstoffdefiziten und erhöhten Nährstoffgehalten kommen. Während 70 Prozent der Seen beinahe einwandfrei sind, hätten 20 Prozent mit der Ausgewogenheit an Nährstoffen zu kämpfen, so Sabine Kapfer von der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes OÖ.