Die große Angst um die Nichtschwimmer

Schockstarre

Und das kann schwerwiegende Folgen haben, denn jährlich ertrinken 22 bis 47 Personen. Davon bis zu fünf unter 15 Jahren. Bei tödlichen Kinderunfällen ist Ertrinken damit die zweithäufigste Todesursache – und diese geht meist lautlos vonstatten. Denn ihr Körper verfällt in eine Schockstarre.

Genau diesem Reflex möchte das KFV in einem neuen Kurs entgegenwirken. Denn während man in einem „richtigen“ Schwimmkurs Brustschwimmen, bisschen kraulen und tauchen lernt, lernt man dort einfach, wie man sich im Notfall über Wasser hält, sei es mit noch so viel Gestrampel. „Es ist eine Art Überlebenstraining im Wasser“, erklärt Trauner. „Zum Beispiel, dass man es schafft, auf dem Rücken treibend zumindest eine kurze Distanz zu überwinden.“ In Niederösterreich sei dazu ein Pilotprojekt erfolgreich abgeschlossen worden. Nun soll es ausgerollt werden, auch auf Erwachsene. „Wir wollen das als Familienkurse anbieten.“