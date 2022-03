Sich auf den Bauch zu legen kann Kinderleben retten

Kaum haben sie ihre ersten Schritte geschafft, legen Kleinkinder ein ordentliches Tempo an den Tag – kleinere Unfälle sind oft kaum zu vermeiden. Besonders gefährlich wird es, wenn Teiche oder Pools in der Nähe sind.

Im Schnitt ertrinken laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) nämlich bis zu fünf Kinder pro Jahr. Heuer waren es bereits drei. Eines davon ertrank am Dienstag im Bezirk Gmunden: Nur kurz machte sich die Mutter auf den Weg ins Haus, während der zweijährige Sohn im Garten in der Sandkiste spielte. Als sie zurückkam, war der Kleine verschwunden. In einem Nachbargarten wurde er schließlich in einem mit Brettern verbauten Biotop treibend gefunden. Der Zweijährige verstarb nur wenig später im Krankenhaus.