Todesursache Ertrinken: Der lautlose Tod lauert im Pool

Seen, Schwimmbäder, Pools, Planschbecken: Die heißen Temperaturen locken die Österreicher zur Abkühlung. Dass diese mitunter lebensgefährlich werden kann, wurde in den vergangenen Tagen besonders in Niederösterreich und Salzburg deutlich.

Beim Schwimmen im Stausee Ottenstein (Bezirk Zwettl) ertrank am Donnerstagabend ein 23-Jähriger. Warum der Mann unterging, ist unklar. Am Lieferinger Badesee konnte ein Bademeister hingegen innerhalb von nur zwei Tagen drei Menschen das Leben retten. In zwei Fällen soll es sich dabei um Nichtschwimmer gehandelt haben.