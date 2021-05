Pool-Boom lässt Wasserversorger zittern

Was kostet ein Pool?

Pools in durchschnittlicher Größe kosten zwischen 20.000 und 25.000 Euro, günstige sind schon ab 5.000 Euro zu haben

Wieviel Wasser passt in einen Pool?

40 Kubikmeter fasst ein Pool im Schnitt, also 40.000 Liter Wasser. Das entspricht dem Jahresbedarf an Trink- und Nutzwasser einer Person

Wieviele Pools gibt es in Österreich?

150 tausend Pools in größerer Ausführung gibt es in Österreich geschätzt, jährlich kommen rund 4.000 neue dazu. Kleinere, aufstellbare Becken sind da noch nicht mitgezählt