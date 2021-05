Der aktuelle Holzhaus-Boom zeigt, dass ein Umdenken beginnt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Die hohe Nachfrage nach Holzbauweise, auch im gewerblichen Bereich, ist eine gute Entwicklung. Holz bindet CO₂, lässt sich wiederverwerten, am Ende einer Kaskadennutzung biologisch abbauen und ist zudem ein wunderschöner Werkstoff. Aber auch hier ist die gesamte Ökobilanz zu beachten. So lange Logistik nicht ausschließlich mit erneuerbaren Energien funktioniert, gehört dazu unter anderem auch der CO₂-Ausstoss beim Transport. Zudem dürfen Wälder nicht überlastet werden, daher ist eine nachhaltige Forstwirtschaft elementar.

Wie können Vertreter der Baubranche von einer C2C-Strategie überzeugt werden?

Allen Akteuren im Bauwesen muss klar sein, dass es nicht darum geht, einem kurzfristigen Trend zu entsprechen. Wer sich im Baubereich gegen Kreislaufdenken stemmt, gefährdet schlicht die eigene Geschäftsgrundlage. Die Baubranche ist heute der rohstoff- und müllintensivste Wirtschaftszweig, in Deutschland gehen rund 90 Prozent aller mineralischen Rohstoffe in die Baustoffherstellung. Schon heute ist Sand knapp, gleichzeitig schwinden Deponiekapazitäten, was die Entsorgung von Bau-Abfällen immer teurer macht. Die Wiederverwendung von Baumaterialien lohnt sich schon heute, aber die für die herkömmliche Massivbauweise verwendeten Baustoffe eigenen sich dazu mehrheitlich nicht. Unternehmen, die zukunftsfähig sein wollen, müssen sich dieser Herausforderung stellen.

Die ökologischen Vordenker Michael Braungart und William McDonough propagieren mit der Cradle-to-Cradle-Community die nächste industrielle Revolution. Teilen Sie diese Ansicht?

Ja, denn es geht bei Cradle to Cradle nicht darum, die Dinge ein bisschen weniger schlecht zu machen, ein bisschen weniger CO₂ in die Atmosphäre auszustoßen und ein bisschen weniger Ressourcen zu verschwenden. Diesen Weg gehen wir seit rund 30 Jahren, und er führt nachweislich nicht dazu, dass wir die Umwelt entlasten. Wir müssen daher komplett umdenken und Produkte sowie Prozesse umgestalten. Nur so können wir für eine lebenswerte Zukunft sorgen.

Interview: Gertraud Gerst Fotos: C2C NGO, Getty

