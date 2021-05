Wie grün kann Luxus sein?

In unserer von unterschiedlichsten Medien in diversesten Ausprägungen gefärbten Welt ist wenigstens eines klar: Jeder Lebensbereich oder jede Lebensidee ist in einer Schublade geparkt, die wir nur selten sehr bewusst gewählt haben. Das nennt man inzwischen sehr plakativ „Framing“. So ist etwa klar, dass CEOs von großen Unternehmen fette SUVs fahren. Auch ist für uns klar, dass E-Autos ausschließlich von „den Grünen“ gefahren werden. Und dass die gleichen Grünen überteuertes Bio-Zeugs essen; das im Idealfall sogar auf dem eigenen Dachgarten im siebten Wiener Gemeindebezirk angebaut wird.

Ebenso fix ist in dieser – zugegeben gerade sehr bewusst überframten (gibt es dieses Wort schon?) – Darstellung unserer Gesellschaft, dass Menschen, die auf Luxus abfahren, sicher keine Umweltschützer sind. Weil, so das dazugehörige Framing, Luxus immer auf Kosten unseres Planeten geht. Punkt. Ende. Aus.

Wie nachhaltig kann Luxus sein?

Nun kommt das türkische Architekturbüro Hayri Atak Architectural Design Studio (HAADS) daher und will allen Ernstes eben dieses Klischee über den Haufen werfen! Und zwar mit einem richtig exklusiven Luxushotel. Noch dazu vor der Küste des superreichen Wüstenstaats Katar. Ein aus vielerlei Hinsicht spannendes Unterfangen.