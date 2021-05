Das smarteste Theater der Welt

Hinter der spektakulären Chevron-Fassade werden sich übrigens nach der Fertigstellung ein Theater mit 1.200 Sitzplätzen, eine Multifunktionshalle mit 500 Plätzen, ein Kunstmuseum und ein Wissenschaftszentrum verbergen. Und das auf einer Grundfläche von 170 mal 270 Metern, die von einem See umgarnt wird. Und eben diese Einbettung in eine natürliche Wasserwelt ist ein bewusstes Statement: Das Jinwan Civic Art Centre ist genau so nah an der Natur konzipiert, wie es seine Form schon verrät. Denn diese ist genau so wenig bloß einem kreativen Zugang geschuldet, wie die integrierte Technik dem Spleen der Architekten. Aber dazu später. Bleiben wir kurz noch bei den sichtbaren Elementen.

Dach mit besonderen Facetten

Das bereits erwähnte Chevron-Muster der Dachkonstruktion manifestiert sich bei genauerer Betrachtung in sich in unterschiedlichen Größen wiederholenden vergitterten Stahlvordächern. „Das Ergebnis ist eine Komposition zusammengehöriger Elemente, die auf die unterschiedlichen funktionalen Anforderungen der einzelnen Gebäudebereiche reagieren", erklären ZHA. Heißt: Die einzelnen Elemente sind allesamt mit perforierten Aluminiumpaneelen ausgestattet. Deren Ausrichtung ist an jeder Stelle so gewählt, dass die darunterliegenden Räumlichkeiten einerseits einen natürlichen Sonnenschutz genießen und andererseits immer ein unterschiedlicher Grad an Sonnenlicht in die Innenräume eindringt.

So wird jeder Raum mit der maximal möglichen Dosis an natürlichem Licht geflutet, ohne gleichzeitig höhere Kühlkosten zu generieren. Dass die integrierten Glasfronten doppelt isoliert und mit einer Spezialbeschichtung ausgestattet sind, ist hierbei selbstredend.