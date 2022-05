Badeunfall am Neusiedler See: Wasser zu seicht für Kopfsprung

Nachdem ihn die Klassenkameraden aus dem See geborgen hatten, wurde der junge Mann zum Steg gebracht und erstversorgt. Der Rettungshubschrauber C3 flog ihn anschließend mit Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung ins Spital.

Wasserstand weiter auf niedrigem Niveau

Am niedrigen Wasserstand im Neusiedler See dürfte sich so schnell nichts ändern. Seit Jahresbeginn liegt dieser nahezu konstant bei 115,2 Meter über Adria. Anfang März wurde der bisherige Minimalwert unterschritten. Helfen könnten nur ausgiebige Regenfälle, aber die bleiben im Nordburgenland weiter aus.