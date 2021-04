Partys, Raser und Axt-Attacke: Erste Bilanz des Osterwochenendes

In Kärnten wiederum kam es zu einem heftigen Nachbarschaftsstreit. In Spittal an der Drau griff ein 64-jähriger Mann zu einer Axt und hackte damit auf die Haustür seines 53-jährigen Nachbarn ein, außerdem bedrohte er diesen mit dem Umbringen.

Die Polizisten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Der stark betrunkene Mann wurde festgenommen, der Nachbar blieb unverletzt.

Leichenfund in Wiener Wohnung

Tragisch endete hingegen der Drogenkonsum zweier Männer in der Karwoche in Wien. Einer der beiden wachte am Osterwochenende nicht mehr auf, der andere wurde festgenommen. Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden, genaue Gutachten werden aber erst in den kommenden Tagen vorliegen.